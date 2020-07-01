شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يتفقد الإجراءات الاحترازية بنادي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بزيارة، الاربعاء، لمقر نادي الزمالك وذلك لتفقد الإجراءات الاحترازية بالنادي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19». وكان النادي قد فتح أبوابه لاستقبال الأعضاء وفقا لقرارات مجلس الوزراء بداية من أول يوليو. وكان في استقباله اللواء علاء مقلد عضو المجلس، وشريف حسين القائم بأعمال المدير التنفيذي. وأشاد وزير الشباب والرياضة بالإجراءات الاحترازية داخل النادى التي تتبع للوقاية من فيروس كورونا وكذلك الاستعداد الجيد بالنسبة لاستقبال الأعضاء. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 68,311

تعافي 18,460

وفيات 2,953

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