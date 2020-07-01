شكرا لقرائتكم إنبى يسعى لضم نجم نادى مصر فى الانتقالات الصيفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل مسئولو إنبى، فى مفاوضات مع إسلام صالح، لاعب وسط نادى مصر، من أجل ضمه فى الموسم المقبل، بعدما تم متابعة اللاعب خلال مشاركاته مع فريقه قبل توقف النشاط الكروى فى شهر مارس الماضى، ضمن الإجراءات الإحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، على أن يتم متابعة مع فريقه أيضا عقب عودة المباريات خلال المرحلة المقبلة.

وأبدى إسلام صالح ترحيبه الشديد بالانضمام إلى النادى البترولى فى الموسم المقبل واللعب تحت القيادة الفنية لحلمى طولان المدير الفنى لإنبى، حيث ينتظر إنهاء الصفقة مع ناديه خلال الفترة المقبلة.

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فيما استعاد فريق إنبى جهود أحمد عبد العزيز "زيزو"، الظهير الأيسر للفريق، بعد التعافى من الإصابة عقب الجراحة التى خضع لها فى نهاية شهر أكتوبر الماضى عقب إصابته بالرباط الصليبى، وسيخضع زيزو لبرنامج تدريبى مكثف من أجل تجهيزه للعودة للمشاركة مع الفريق البترولى عقب استئناف منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وتعافى "زيزو" بشكل تام من تلك الإصابة، ليتمكن الفريق من الاستفادة بجهوده عقب شفائه، خاصة أن حلمى طولان المدير الفنى للفريق قام بتوظيف ثنائى فى هذا المركز عقب إصابته وهم كريم فؤاد الظهير الأيمن إلى جانب عبد الرحمن عامر لاعب الوسط انتظارا لتعافيه من الإصابة، ليعود اللاعب إلى تدريبات الفريق البترولى التى بدأت بعد الخضوع لبعض القياسات الفسيولوجية والطبية.

وكشف حلمى طولان، المدير الفنى لإنبى، أن الفريق البترولى خضع لقياسات فسيولوجية من أجل الوقوف على حالة اللاعبين الصحية والبدنية، تمهيداً لتنفيذ برنامج التدريبات الجماعية الذى انطلق منذ أول أمس، الاثنين، مؤكداً أن الفترة الجارية ستشهد 10 وحدات تدريبية للفريق البترولى بعد تلك القياسات، ويخضع اللاعبون لتدريب على فترتين فى يومين ثم التدريب على فترة واحدة فى اليوم الثالث.