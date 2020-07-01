شكرا لقرائتكم بوجي: الزمالك المرشح الأول للفوز بدوري أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعتبر اللاعب أحمد فتحي بوجي نجم الزمالك والمقاصة والقناة السابق، أن فريق الزمالك تحت قيادة الفرنسي كارتيرون، هو المرشح الأول للفوز بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم بعد الاستقرار على خوض نصف نهائي البطولة في الكاميرون من مباراة واحدة|.

وأضاف بوجي في تصريحات تليفزيونية، اليوم الأربعاء، لقناة نادي الزمالك: "في الوقت الحالي الزمالك يمر بحالة نفسية وفنية عللية، وأعتبر مصطفى محمد مهاجم الفريق الحالي نجمي المفضل".

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وأكد اللاعب أنه شعر بالإهانة خلال الفترة التي قضاها في الزمالك بسبب قرار حسام حسن بتدربه مع فريق الناشئين، موضحا أنه حينما رحل للمقاصة وجد زخما في مركز المهاجم ولم يحصل على فرصته.

لم يحصل بوجي على فرصته بالقلعة البيضاء، ليخرج بعدها للإعارات ثم الاحتراف بالدوري الجزائري بفريق شباب بلوزداد، ثم الاختفاء التام في أندية مصر.