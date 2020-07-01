شكرا لقرائتكم إنبى يعرض على حلمى طولان استعارة صلاح محسن من الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عرض مسئولو إنبى على حلمى طولان المدير الفنى للفريق، إمكانية التفاوض مع الأهلى حول ضم صلاح محسن مهاجم الفريق السابق على سبيل الإعارة من القلعة الحمراء، فى الموسم الجديد، خاصة بعدما قام الأهلى بإعارة اللاعب إلى سموحة فى الموسم الحالى، لذا يفكر النادى البترولى فى عرض المسألة على طولان وحال رغبته فى الحصول على جهوده سيتم التفاوض مع الأهلى حول استعارته.

ويؤجل مسئولو إنبى، ملف الصفقات فى الوقت الحالى حيث سيتم حسمها خلال الفترة المقبلة خاصة إن كامل تركيز الجهاز الفنى ينصب حول الاستعدادات لعودة الدورى حيث كشف عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادى إنبى، عن وجود حالة واحدة مصابة بكورونا فى الفريق البترولى لأحد اللاعبين، بعد المسحة الثانية التى أجراها النادى البترولى، ليصل مجموع الحالات فى النادى البترولى إلى 5، موضحا أنه تم عزل الحالة الجديدة مع المتابعة الدورية لتلك الحالة والحصول على بروتوكول العلاج للتعافى من فيروس كورونا واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية.

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وخضع لاعبو إنبى، لقياسات فسيولوجية من أجل الوقوف على حالة اللاعبين الصحية والبدنية، لتنفيذ برنامج التدريبات الجماعية حيث أوضح حلمى طولان المدير الفنى للفريق أن الفترة الجارية ستشهد 10 وحدات تدريبية للفريق البترولى بعد انتهاء القياسات، ويخضع اللاعبون لتدريب على فترتين فى يومين ثم التدريب على فترة واحدة فى اليوم الثالث.

وعن كيفية خضوع اللاعبين لتدريبات جماعية مع تجنب فيروس كورونا، قال حلمى طولان المدير الفنى للفريق لـ"الخليج 365"، "قررت تقسيم الفريق إلى 3 مجموعات كل مجموعة يتولاها مدرب من الجهاز ويتم تبادل المجموعات مع الجهاز الفنى تباعًا مع الالتزام تماماً بكافة الإجراءات الاحترازية بداية من الوصول إلى الملعب لحين مغادرته مباشرة بعد نهاية التدريب".

وعن حالة المصابين بفيروس كورونا بالفريق البترولى قال طولان، إنه يتابع على مدار اليوم حالتهم من خلال الاتصال الهاتفى مع المتابعة الدورية لهم من جانب الجهاز الطبى للفريق، حيث يخضع المصابون لبروتوكول العلاج المنزلى، بعد اكتشاف 4 حالات داخل الفريق فى المسحة الأولى التى أجراها البترولى استعدادا لعودة النشاط الكروى ثم حالة جديدة بالمسحة الثانية ليصل المجموع إلى خمس حالات.