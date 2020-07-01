شكرا لقرائتكم بوجي: كنت مهاجم منتخب مصر وأنا في القناة.. وهاني رمزي ظلمني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد فتحي بوجي نجم الزمالك والمقاصة والقناة السابق، أنه كان اللاعب الوحيد الذى يلعب في منتخب مصر للشباب وهو يلعب لناد بالدرجة الثانية وهو القناة، قائلا: "كنت مهاجم منتخب مصر الأول والوحيد الذي يلعب في نادي القناة بالدرجة الثانية".

وأضاف بوجي في تصريحات تليفزيونية، اليوم الأربعاء، لقناة نادي الزمالك: " أصبحت هدافا لمنتخب الشباب رغم أني كنت أشارك احتياطيا".

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وتابع بوجي، تعرضت لعقوبة ظالمن من منتخب الشباب بقرار من هاني رمزي بحرماني من المشاركة في الأولمبياد، رغم أن سني كان صغيرا وأعترف بخطأى لكن شتان الفارق بين معاملة حسن شحاته مع ميدو ومعاملة هاني رمزي معي.

لم يحصل بوجي على فرصته بالقلعة البيضاء، ليخرج بعدها للإعارات ثم الاحتراف بالدوري الجزائري بفريق شباب بلوزداد، ثم الاختفاء التام في أندية مصر.