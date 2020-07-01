شكرا لقرائتكم الخطيب يستقبل وفدا من محافظة القاهرة لتفقد العمليات الانشائية بالنادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقبل محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، اليوم، بفرع النادي بمدينة نصر، وفدًا من محافظة القاهرة ضم كلًّا من: المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة، والعميد أحمد أنور رئيس حي شرق القاهرة، ودُري موسى المستشار الإعلامي للمحافظة، والمهندس هشام علي ممثلا عن الإدارة الهندسية لحي شرق القاهرة، والمهندسة فيفي محمد المدير التنفيذي للإدارة الهندسية بالمحافظة.

تأتي الزيارة في إطار متابعة العديد من المشروعات الإنشائية التي يجري العمل فيها حاليًّا على قدم وساق بالفرع، مثل مشروع الجراج السطحي، الذي يعول عليه مجلس الإدارة لمواجهة تكدس سيارات الأعضاء في الشوارع المحيطة بالنادي، هذا بجانب الانتهاء من كافة الأسوار الخاصة بالفرع.

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كما شهدت الزيارة اجتماعًا مطولًا بين محمود الخطيب ووفد محافظة القاهرة، وبحضور كل من العميد محمد مرجان المدير التنفيذي، والمهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، وأحمد إيهاب النحاس مدير فرع مدينة نصر، تم خلاله مناقشة العديد من الخطط الإنشائية الأخرى، في ظل التعاون الكامل بين النادي ومحافظة القاهرة، من أجل مواكبة الطفرة الإنشائية التي تشهدها البلاد والتي تبذل فيها مؤسسات الدولة جهودًا كبيرة.

وقام الكابتن الخطيب بإهداء درع وعلم النادي إلى نائب محافظ القاهرة، الذي أكد سعادته بزيارة الأهلي، مشيدًا بالجهود الكبيرة المبذولة لخدمة أعضاء النادي، فيما أكد رئيس الأهلي تقديره الكامل للتعاون المثمر من جانب محافظة القاهرة لمساندة النادي في إنجاز العديد من المشروعات.