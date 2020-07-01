شكرا لقرائتكم الإتحاد السكندرى ينهي اليوم إجراءات إستلام وإستعادة حيازة أرض برج العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهت إدارة الإتحاد السكندرى اليوم إجراءات إستلام و إستعادة حيازة أرض برج العرب ، التي سبق وتم تخصيصها للنادى عام 2009 بمساحة 52.4 فدان بالحى السكنى الرابع بمدينة برج العرب و تم الاستلام الفعلى للأرض بحضور حازم الرجال أمين صندوق النادى و إبراهيم شعبان عضو مجلس الإدارة و جاسر شمس المدير التنفيذي و الإدارة القانونية و بعض القيادات التنفيذية بالنادى و مسئولي مدينة برج العرب الجديدة برئاسة المهندس عصام بدوي .

أعلن محمد مصيلحى رئيس الإتحاد السكندرى عن عزم مجلس الإدارة دراسة الآليات و بعض المقترحات للأستفادة من هذه المساحة الكبيرة و المتميزة لخدمة السادة أعضاء النادى و كذلك بعض المشروعات الرياضية الاستثمارية التي يمكن من خلالها إحداث طفره فى موارد النادى المالية خلال المرحلة المقبلة .

من ناحية اخرى قرر مجلس إدارة الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، فرض عقوبات مغلظة على الليبى أنيس سالتو مهاجم الفريق لسفره دون سابق إنذار، وهو ما فوجئ به طلعت يوسف المدير الفنى لزعيم الثغر.

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ورغم الادعاءات التى خرج بها اللاعب عقب سفره بأنه غادر البلاد بإذن من المدير الفنى لزيارة أهله بسبب تواجده فى الإسكندرية منذ 3 أشهر بعدما فضل البقاء عندما وافق طلعت يوسف على رحيل كل اللاعبين الأجانب لبلادهم بسبب توقف النشاط الرياضى، وفضل سالتو البقاء.

ورفض طلعت يوسف كل المبررات التى صاغها اللاعب عبر وسائل الإعلام، مطالبا بتوقيع أقصى عقوبة عليه حتى يكون عبرة لباقى اللاعبين، خاصة أنه حذر اللاعبين من السفر أو الجلوس على الكافيهات خلال الفترة الماضية، مطالبا اللاعبين بتوخى الحيطة والحذر واتخاذ كافة التدابير الإحترازية خوفا من وباء كورونا .