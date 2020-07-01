شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يدرس مقترحا جديدا لإنهاء أزمة دوري الدرجة الثانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ظهر مقترح جديد داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، سيتم مناقشته خلال الفترة المقبلة، لإنهاء أزمة دوري الدرجة الثانية، الذي يمثل عبئا ماليا كبيرا على اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الجبلاية، على الرغم من تبقي 5 جولات فقط على نهاية الجولة.

ويتبنى جمال محمد علي وسحر عبد الحق عضوا اللجنة الخماسية مقترحا بإقامة ثلاث دورات رباعية بين أصحاب المراكز الأربعة الأولى في كل مجموعة، ويصعد منها الأول إلى الدوري الممتاز مع إلغاء الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

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وبحسب مقترح جمال محمد علي وسحر عبد الحق، فإن سيراميكا كليوباترا والداخلية وبتروجت والنصر سيلعبون دورة رباعية في مجموعة القاهرة، وكل من بني سويف والبنك الأهلي والألومنيوم وشبان قنا في مجموعة الصعيد، بينما يلعب ألعاب دمنهور وفاركو وغزل المحلة والمنصورة الدورة الرباعية الثالثة في مجموعة بحري.

وبحسب مصدر في اتحاد الكرة فإن عضوا المجلس يرجعان اقتراحهما الى وجود عدد كبير من الأجهزة الفنية واللاعبين في دوري الدرجة الثانية الذي يضم 36 فريقا، وإجراءات مسحات كورونا لكل العاملين في هذا الدوري سيكلف الجبلاية مبالغ كبيرة للغاية.