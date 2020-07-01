شكرا لقرائتكم مرتضي منصور يستدعي لاعبي الفريق لاجتماع في منزله .. تعرف على السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك لاعبو الفريق الأول لعقد اجتماع في منزله الان لبحث عودة الفريق للتدريبات، ويعقد مجلس إدارة الزمالك اجتماعا حاليا في منزل رئيس النادي لبحث ملفات هامة تخص الزمالك، وبالفعل تواجد عدد من لاعبي الفريق في منزل رئيس انلادي وسيجتمع باقي اللاعبون لبداية الاجتماع.

فيما تلقي مسئولو الزمالك صدمة قوية من نادي المصري البورسعيدي في مفاوضات الناديين بشان انضمام محمود وادي مهاجم المصري للزمالك، حيث أكد مصدر داخل المصري البورسعيدي ان إدارة النادي أغلقت تماما ملف التفاوض مع أي نادي بشأن رحيل لاعبي المصري خلال الفترة الحالية، لحين حل ازمة منع النادي من القيد من جانب الاتحاد الدولي بسبب مستحقات اللاعب شيخ ماكورو.

Advertisements

وقال المصدر ان إدارة المصري اخبرت نظيرتها في الزمالك بعدم النية في التفريط في أي لاعب حاليا لحين انتهاء ازمة القيد، خاصة ان الفريق مقبل علي مباريات هامة في الدوري وكذلك امكانة مشاركته الموسم المقبل في الكونفيدرالية الافريقية، ولا يمكن التفريط في لاعبي الفريق قبل التأكد من إمكانية ضم لاعبين بدلا منهم.

كشف مصدر مقرب من الأنجولى آرى بابل، جناح أول أغسطس الأنجولى، أن اللاعب سيصل القاهرة خلال الفترة المقبلة لإعلان صفقة انتقاله إلى نادى الزمالك، بعدما وقع عقود انتقاله إلى قلعة ميت عقبة إلكترونيًا، عقب نهاية عقده مع ناديه، لذا سيحضر إلى القاهرة من أجل إنهاء إجراءات انضمامه بداية من الموسم الجديد.

وأضاف المصدر ذاته أنه بذلك سيكون بابل أول القادمين إلى القاهرة من أجل الانضمام إلى الزمالك بعد نهاية تعاقده مع ناديه الأنجولى، خاصة بعدما أفادت تقارير تونسية بأن التونسى حمزة المثلوثى، الظهير الأيمن للصفاقسى التونسى، المنتظر انضمامه إلى الزمالك سيتأجل قدومه لإنهاء إجراءات انضمامه للنادى الأبيض لاستكمال الموسم مع ناديه حيث ينتهى تعاقده بنهاية الموسم الحالى.