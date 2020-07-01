شكرا لقرائتكم بوجي: عودة عمرو زكي من الاحتراف صعبت من فرصتي مع الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تحدث اللاعب أحمد فتحي بوجي نجم الزمالك والمقاصة والقناة السابق، عن بدايته مع كرة القدم قائلا:" بدأت في ناشئين نادي القناة وعمري 4 سنوات، والتحقت بمنتخب مصر للناشئين وعمري 15 عاما مع صفوت عبد الحليم ثم ربيع ياسين وبعده ميروسلاف سكوب".
واضاف بوجي في تصريحات تليفزيونية، اليوم الأربعاء، لقناة نادي الزمالك: "تم تصعيدي للفريق الأول لنادي القناة وعمري 16 عاما، وقتها كنت أريد الانضمام للإسماعيلي رغم عروض الأهلي والزمالك وأندية أخرى".
وقال بوجي:" وقعت للزمالك سرا دون علم نادي القناة، ونجح الفارس الأبيض في انهاء الوضع مع فريقي السابق، وقتها كان لا يوجد مهاجم في الزمالك سوى عبد الحليم علي وكان قريبا من الاعتزال وشريف أشرف، ولكن بعد توقيعي فوجئت بعودة عمرو زكي وميدو من الاحتراف وهو ما ما صعب علي الاستمرار مع الفريق الأبيض".
لم يحصل بوجي على فرصته بالقلعة البيضاء، ليخرج بعدها للإعارات ثم الاحتراف بالدوري الجزائري بفريق شباب بلوزداد، ثم الاختفاء التام في أندية مصر.
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