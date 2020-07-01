شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يزور مركز شباب الجزيرة بعد عودة النشاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم الأربعاء مركز شباب الجزيرة ، لمتابعة تطبيق الضوابط الصحية والاجراءات الاحترازية، في الساعات الأولى من أول أيام إعادة إفتتاح المركز مع عودة النشاط من جديد .. واطمأن وزير الرياضة على جميع الاجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة من إدارة مركز شباب الجزيرة لمجابهة فيروس كورونا، وفق معايير وتعليمات وزارة الصحة، والدليل الاسترشادي الذي أعلنته الوزارة.

وتوجه وزير الرياضة إلى أماكن سداد تجديد العضوية ، لمتابعة التزامهم بمسافات التباعد الاجتماعى، وارتداء الكمامات.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن أمنياته بالتوفيق لمسئولي مركز شباب الجزيرة في تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة ، والاستمرار الدوري في أعمال التعقيم والتطهير .

Advertisements

وأكد وزير الشباب والرياضة على المتابعة الدورية من جانب الوزارة للاجراءات الاحترازية المطبقة بالأندية ومراكز الشباب في جميع أنحاء الجمهورية، مع تقييم الوضع بشكل دوري حفاظاً على صحة وسلامة الأعضاء ومرتادي المنشآت الشبابية والرياضية.

واستقبل مركز شباب الجزيرة صباح اليوم الاربعاء، أعضائه فى أول يوم لعودة النشاط الرياضى داخل المنشآت الرياضية والشبابية بناء على قرار الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وفقا للأكواد التى اعلنها الوزير فى المؤتمر الصحفى الخاص بعودة النشاط الرياضى تنفيذًا لقرارات لجنة الأزمات بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمتضمنة التوجيه بعودة الأنشطة الرياضية وإعادة فتح المنشآت الرياضية والشبابية.

وأنهي مركز شباب الجزيرة، برئاسة سمير عبد ربه المدير التنفيذي، استعداداته، لاستقبال الأعضاء مع إتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة الأعضاء.