شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يزور مركز شباب الجزيرة بعد عودة النشاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم الأربعاء مركز شباب الجزيرة ، لمتابعة تطبيق الضوابط الصحية والاجراءات الاحترازية، في الساعات الأولى من أول أيام إعادة إفتتاح المركز مع عودة النشاط من جديد .. واطمأن وزير الرياضة على جميع الاجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة من إدارة مركز شباب الجزيرة لمجابهة فيروس كورونا، وفق معايير وتعليمات وزارة الصحة، والدليل الاسترشادي الذي أعلنته الوزارة.
وتوجه وزير الرياضة إلى أماكن سداد تجديد العضوية ، لمتابعة التزامهم بمسافات التباعد الاجتماعى، وارتداء الكمامات.
وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن أمنياته بالتوفيق لمسئولي مركز شباب الجزيرة في تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة ، والاستمرار الدوري في أعمال التعقيم والتطهير .
وأكد وزير الشباب والرياضة على المتابعة الدورية من جانب الوزارة للاجراءات الاحترازية المطبقة بالأندية ومراكز الشباب في جميع أنحاء الجمهورية، مع تقييم الوضع بشكل دوري حفاظاً على صحة وسلامة الأعضاء ومرتادي المنشآت الشبابية والرياضية.
واستقبل مركز شباب الجزيرة صباح اليوم الاربعاء، أعضائه فى أول يوم لعودة النشاط الرياضى داخل المنشآت الرياضية والشبابية بناء على قرار الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وفقا للأكواد التى اعلنها الوزير فى المؤتمر الصحفى الخاص بعودة النشاط الرياضى تنفيذًا لقرارات لجنة الأزمات بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمتضمنة التوجيه بعودة الأنشطة الرياضية وإعادة فتح المنشآت الرياضية والشبابية.
وأنهي مركز شباب الجزيرة، برئاسة سمير عبد ربه المدير التنفيذي، استعداداته، لاستقبال الأعضاء مع إتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة الأعضاء.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة يزور مركز شباب الجزيرة بعد عودة النشاط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.