شكرا لقرائتكم استئناف التدريبات ومعسكر مغلق وتجديد عقد حازم إمام أبرز نتائج اجتماع مجلس الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى منذ قليل اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك الذي عقد اليوم برئاسة المستشار مرتضى منصور، وأعلن المستشار مرتضى منصور رئيس النادي قرارات المجلس وتضمنت:

إجراء لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مسحة خاصة بفيروس كورونا اليوم الخميس على نفقة النادي وليس على نفقة اتحاد الكرة المصري.

استئناف الفريق الأول بنادي الزمالك تدريباته بدءا من غدٍ الخميس .

خوض معسكر مغلق لمدة 15 يوما ببرج العرب في الإسكندرية في الوقت الذي يحدده الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني.

**تجديد عقد حازم إمام لاعب الفريق الأول بالنادي وتمديد عقد عبدالله جمعة ظهير أيسر الزمالك.تنازل لاعبي الفريق الأول بالنادي عن 50 % من مستحقاتهم عن الأربعة الأشهر الماضية بسبب الظروف الحالية مع تسلمهم بقية مستحقاتهم عن المدة نفسها.

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خوض الفريق الأول بالنادي معسكرا مغلقا لمدة 10 أيام قبل السفر للكاميرون لخوض مباراة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في أي دولة عربية أو أوروبية حسب رغبة الجهاز الفني بقيادة كارتيرون.

استئجار طائره خاصه للفريق للسفر إلى الكاميرون للقاء الرجاء المغربي في نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا

قبول استقالة باسم السبكي المدير الفني ليد الزمالك وحمادة الروبي مع تعيين حسين زكي مديرا فنيا وحسن يسري مساعدا.

تنازل لاعبي فريق الطائرة والسلة واليد بالنادي عن 50 % من مستحقاتهم عن الأشهر الأربعة الأخيرة مع تسلم باقي المستحقات.

وأكد المستشار مرتضى منصور رئيس النادي أنه تم عرض الصفقات الخمسة التي تم التوقيع معهم على كارتيرون المدير الفني والذي وجه الشكر لمجلس الإدارة بعدما تم الاستقرار على كل الأسماء التي طلبها.

وأضاف أنه تم اتخاذ قرارات نعمه بالنسبة لقناه الزمالك سيتم الإعلان عنها قريبا وأكد مرتضى منصور أن جميع اعضاء مجلس إدارة النادي حضروا اجتماع اليوم عدا الدكتور أشرف زكي أمين الصندوق بسبب ظروفه الصحية وإجرائه جراحة وتركيب دعامتين في القلب، متمنيا الشفاء له، مشيرا إلى ؟أنه تم تأجيل بحث اعتذار زكي عن منصبه بسبب ظروف الصحية.ومن المقرر أن يتم اذاعه تفاصيل إجتماع المجلس فى قناه الزمالك غدا