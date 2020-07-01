شكرا لقرائتكم لاعبة سلة الزمالك المصابة بكورونا تتحدث عن تفاصيل إصابة الأسرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت ندى الجيزى لاعبة سلة الزمالك، المصابة بفيروس كورونا، هي ووالدتها وشقيقتها ، عن تفاصيل اصابتهن، وكيفية التعامل مع الاعراض التي ظهرت عليهن، وقالت ندى الجيزى في تصريحات خاصة من العزل المنزلى ، إنها أول فرد في الأسرة ظهرت عليها الأعراض حيث شعرت بارتفاع درجة حرارتها ، فعزلت نفسها في حجرة منفردة ، بالمنزل ، ولكن عندما زادت الاعراض عليها تركت المنزل ، إلا أن هذه الخطة جاءت متأخرة ، خاصة وأن والدتها و شقيقتها ظهرت عليهن الاعراض أيضا .

وأضافت اللاعبة أنهن لايعرفن سبب الإصابة التي تعرضن لها ، حيث ان شقيقتها الأخرى تعمل طبيبة ، ولكنها بعيدة عنهن ، وليس في نفس مكان الإقامة ، قائلة :" مش عارفين اتصابنا ازاى وليه ، واختى دكتورة بس بعيدة عننا منعا للعدوى ، خاصة وأنها تعمل في مستشفى قائلة : " اطلب من الجميع الدعاء لوالدتى بالشفاء ، فأنا وشقيقتى لدينا مناعة تختلف عن مناعة والدتى ، نظرا لفارق السن

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وأشارت كابتن سلة الزمالك، إلى أنهن خضعن لمسحة كورونا، و الذى ثبت إيجابية النتيجة ، فأقمن بمنزل واحد ، لكن كل فرد في غرفة، ويحاولن مساعدة بعضهن البعض، مع الخضوع للكورس العلاجى و التعليمات الطبية .

وأعلنت منذ قليل ندى الجيزى لاعبة سلة الزمالك إصابتها بفيروس كورونا هي ووالدتها وشقيقتها.