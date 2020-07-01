شكرا لقرائتكم إصابة ندى الجيزى كابتن سلة الزمالك والدتها وشقيقتها بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصيبت ندى الجيزى كابتن سلة فريق نادي الزمالك بفيروس كورونا ، بالإضافة إلى والدتها ، وشقيقتها ، حيث خضعوا لتحليل مسحة كورونا، وهو ما جاءت نتيجته إيجابية .

وكتبت ندى الجيزى لاعبة سلة الزمالك عبر صفحتها بالفيس بوك " اللهم إنى لا اسألك رد القضاء و لكن اللطف فيه ، تم تأكيد إصابتى أنا و نوران و أمى بڤيروس كورونا ..يا الله أسألك بقدرتك التي وسعت كل شئ أن تشفي أمي وترفع عنها المرض و اشفيها شفاء لا يغادر سقماً..أرجوكم ادعولنا.

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كما نشرت شقيقتها الكبرى والتي تعمل طبيبة ، أن والدتها وشقيقتاها أصيبوا بالكورونا ،انها تركت المنزل منذ شهر خوفا عليهم من العدوى بسبب المستشفى الا انهم أصيبوا دون سببها .

وكتبت " مسحات اخواتي الاتنين وامي ايجابية ، انا مشيت من البيت من شهر عشان كان بيجيلي كوابيس يوميا اني هتعدي من المستشفى وهعدي اهلي الكبار سبحان الله اتصابوا و مش مني..الشهور الي فاتت كلها كانت امنيتي الوحيدة ان ربنا يفرح قلب اخواتي الي مروا بظروف صعبة و يحفظ اهلي من المرض و يغفر لخالو حلمي و يجعل مثواه الجنة، مكنتش بدعي غير بكدا ولا كان نفسي في حاجة تانية من الدنيا غير كدا... الحمد لله على كل حال انا مش معترضة على قضاء ربنا بس محتاجة دعواتكم.