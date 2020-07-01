شكرا لقرائتكم صفحة الزمالك تحتفل بعيد ميلاد شيفو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفلت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك بعيد ميلاد محمد عبد الشافى " شيفو" لاعب الفريق حيث يحتفل اللاعب اليوم بعيد ميلاده الـ 35 ، فهو من مواليد مثل هذا اليوم من عام 1985 ، حيث نشرت الصفحة صورة للاعب عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وكتبت عليها : "عيد ميلاد سعيد للاعبنا محمد عبد الشافى ، كل عام وأنت بخير "

بدأ عبد الشافى مشواره ضمن ناشئى نادى الزمالك، قبل أن ينتقل لنادى إنبى عام 2003 ولعب معه موسمين فى فريق الشباب بالنادى البترولي، بعدها انتقل لنادى غزل المحلة عام 2005 واستمر معه حتى 2009، ليكتب شهادة تألقه فى الملاعب المصرية، ليخطف أنظار مسئولى نادى الزمالك وينتقل للأبيض موسم 2009-2010، واستمر معه حتى موسم 2014-2015، قبل انتقاله للدورى السعودي، حيث لعب ضمن صفوف أهلى جدة والفتح، قبل أن يعلن عودته للقلعة البيضاء من جديد.



شيفو

لعب محمد عبد الشافى خلال فترته الأولى مع الزمالك 158 مباراة، من بينها 104 مباريات فى بطولة الدورى الممتاز، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 8 غيرها وحصل على 9 إنذارات، كما خاض 38 مباراة فى بطولات أفريقيا وسجل هدفا وحيدا، وصنع هدفين، بينما شارك فى بطولة كأس مصر 15 مباراة، سجل خلالها هدفا وصنع 4 أهداف وحصل على بطاقة صفراء وحيدة.

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حصل محمد عبد الشافى مع الزمالك على 3 بطولات، على رأسها الدورى الممتاز موسم 2014 / 2015 وكان أحد أبرز نجوم الفريق وقتها، بالإضافة إلى كأس مصر مرتين موسمى 2012 / 2013، 2013 / 2014

عيد ميلاد شيفو

عيد ميلاد شيفو