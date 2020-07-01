شكرا لقرائتكم الهلال يلغي معسكر الطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الهلال، يوم الأربعاء، عن تغيير برنامج تحضيراته لاستئناف مسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2019-2020، وذلك عبر إقامة معسكر إعدادي في الرياض بدلا من الطائف.
وقال الهلال في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر": فضل الجهاز الفني بقيادة الروماني رازفان لوتشيسكو إقامة معسكر إعدادي داخلي لفريق الهلال الأول في الرياض، عوضا عن المعسكر الذي كان من المقرر إقامته في الطائف.
وواصل البيان: جاء ذلك بعد جاهزية الملعبين الرئيسي والرديف، وتوفر كافة المتطلبات في الصالة الرياضية بمقر النادي.
وتستأنف مسابقة الدوري بتاريخ 4 أغسطس المقبل، ومن المقرر أن يلاقي الهلال غريمه النصر في الخامس من أغسطس ضمن منافسات الأسبوع 23.
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