شكرا لقرائتكم غوارديولا: ساني اقترب من الانتقال إلى بايرن ميونخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي يوم الأربعاء أن الجناح ليروي ساني قرر مغادرة النادي ليبدأ على الأرجح مسيرة جديدة مع بايرن ميونخ بطل ألمانيا.

وأشارت وسائل إعلام بريطانية وألمانية يوم الثلاثاء إلى أن بايرن توصل لاتفاق مع سيتي لضم الألماني ساني مقابل 45 مليون يورو زائد إضافات أخرى نظير التعاقد لمدة خمس سنوات.

وأكد غوارديولا أن هناك بعض الأمور العالقة بحاجة للحل قبل الإعلان عن الصفقة، وأبلغ الصحافيين قبل مواجهة ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الخميس: يبدو أن الصفقة في طريقها للإتمام لكن لم تنجز كل الأمور وتوجد بعض التفاصيل العالقة لكن يبدو أنه في طريقه إلى ميونخ، نتمنى له التوفيق ونشكره على السنوات التي قضاها معنا.

وختم: سيبدأ فصلا جديدا مع ناد رائع. أراد الرحيل وكل شخص له حياته الخاصة وقرر المضي في ذلك. كنت أود أن يبقى معنا، لكنه يعتقد أنه سيكون أفضل وأكثر سعادة هناك.