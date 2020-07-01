رسميا.. الزمالك يقرر إجراء اللاعبين للمسحة والعودة للتدريبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365 قرر نادي الزمالك إجراء لاعبي الفريق للمسحة الخاصة بفيروس كورونا، يوم غد الخميس، على نفقة النادي وليس اتحاد الكرة. وأصدر الزمالك بيانا، عقب اجتماع مجلس إدارة النادي بكامل هيئته باستئناء أشرف زكي أمين الصندوق لظروفه الصحية، ليؤكد عودة اللاعبين للتدريبات بدءًا من يوم الخميس. وأعلن الزمالك أن الفريق سيخوض معسكرا مغلقا لمدة 15 يوما ببرج العرب في الإسكندرية في الوقت الذي يحدده الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني. واعترض الزمالك على استئناف بطولة الدوري بسبب تفشي فيروس كورونا، مطالبا بإلغاء الموسم الكروي.

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