مصدر لمصراوي: الزمالك يستعد لإجراء "المسحات الطبية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد الهواري:
أكد مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، أنه من المقرر خلال الأيام المقبلة أن يخضع لاعبو الفريق والجهاز الفني والإداري للمسحات الطبية للكشف المبكر عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وكان مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك قد عقد اجتماعاً هاماً اليوم الأربعاء لمناقشة العديد من الملفات التي تخص النادي.
وصرح مصدر في الزمالك لـ"الخليج 365" :"مجلس الإدارة قرر أن يخضع فريق الكرة للمسحات الطبية خلال الأيام المقبلة استعداداً لاستئناف التدريبات".
واختتم "لم يتم تحديد الموعد بعد، ننتظر قرار الجهاز الطبي بهذا الشأن".
يذكر أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك سبق وأعلن عن رفض النادي لاستكمال مسابقة الدوري الممتاز الموسم الحالي.
وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في وقت سابق عن قراره بشأن استئناف مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا خلال شهر سبتمبر المقبل دون تحديد تاريخ مباريات نصف النهائي التي من المقرر أن تُلعب بنظام المباراة الواحدة.
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