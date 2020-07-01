مصدر يكشف لمصراوي.. متى يبدأ حسين الشحات التأهيل مع الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:



أكد مصدر مسؤول أن حسين الشحات لاعب وسط النادي الأهلي يحتاج لـ8 أسابيع قادمة قبل بداية مرحلة التأهيل مع النادي الاهلي ليشارك بعد ذلك في التدريبات استعداداً للعودة من جديد للمشاركة في المباريات.

وكان حسين الشحات قد أجرى مؤخرا عملية جراحية، كانت قد تأجلت بسبب ضغط مباريات الفريق ثم تأجلت لشهور بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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وقال المصدر في تصريحاته لـ"الخليج 365" "حسين الشحات يحتاج لـ10 أسابيع منذ يوم أجرى العملية الجراحية لكي يبدء بعد ذلك مرحلة التأهيل".

وأضاف "الشحات اقترب من اسبوعين منذ قام بإجراء العملية الجراحية، وبالتالي نحن هنا نتحدث على ما يقرب من 8 أسابيع متبقية".

واختتم تصريحاته "بعد انتهاء تلك الفترة يستطيع الشحات أن يتواجد في تدريبات الأهلي لكن لتنفيذ برنامج تأهيلي تحت إشراف مخطط الأحمال وطبيب الفريق يتحدد من خلاله موعد مشاركة اللاعب في التدريبات الجماعية مع الفريق".