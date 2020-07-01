خالد قمر يوضح لمصراوي حقيقة رغبته في الانتقال للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ أميرة حماد:

قال لاعب الاتحاد السكندري، خالد قمر، إن رغبته الأولى والأخيرة هي الاعتزال بصفوف ناديه في ظل العلاقة الجيدة التي تجمعه بجمهوره.

وأوضح قمر في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن حديثه عن الانتقال للأهلي كان يقصد منه إذا استغنى عنه الاتحاد ووصله عرضاً من القلعة الحمراء.

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وأتم لاعب الاتحاد السكندري، حديثه بالإشارة إلى أن وصول عرض من الأهلي لأي لاعب هي فرصة لا تتعوض وبوابة لصفوف المنتخب الوطني.

وشارك خالد قمر مع الاتحاد السكندري خلال الموسم الحالي في 17 مباراة ببطولتي الدوري والكأس؛ حيث سجل هدفين وصنع 3 لزملائه خلال 1432 دقيقة لعب.

وكان قمر قد قال خلال أحد اللقاءات التليفزيونية مساء يوم أمس الثلاثاء، أنه لن يتردد في الموافقة على الانتقال إلى صفوف الأهلي إذا طلب مسؤولي القلعة الحمراء التعاقد معه.