معلق لعبة "فيفا": صلاح ولد لممارسة كرة القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

أبدى المعلق الرياضي الإنجليزي ديريك راي، ومعلق لعبة "فيفا" الإلكترونية، إعجابه بالنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، مشيراً إلى أنه يجب احترام ما يقدمه في أرض الملعب.

وقال ديريك راي في تصريحات لقناة "اون تايم سبورت": "محمد صلاح لاعب موهوب وعظيم وأرى الفرحة في عين الجمهور عندما يتابعونه".

وأضاف: "صلاح يؤدي كرة القدم بتناغم كبير، وولد لممارسة كرة القدم، وأرى أنه احترافي، وولد لنشر السعادة والبهجة للناس".

واختتم معلق لعبة "فيفا" الإلكترونية تصريحاته: "أتمنى لصلاح التوفيق مع ليفربول، وكان يستحق الفوز ببطولة البريميرليج، ويجب احترام وحب ما يقدمه في الملعب".