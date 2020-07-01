محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
قالت تقارير تونسية إن حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق وسودوفا الليتواني الحالي، توصل لاتفاق مع نادي الترجي التونسي للانضمام إلى صفوف الفريق مع بداية الموسم الجديد.
وكانت بعض التقارير قد ربطت النقاز بالعودة إلى النجم الساحلي (ناديه الأسبق) قبل اهتمام الترجي التونسي بالتعاقد مع البالغ من العمر 27 عاما.
وبحسب ما ذكرته إذاعة "IFM" التونسية فإن النقاز أجرى الكشف الطبي في نادي الترجي، ومن المنتظر أن يوقع على عقود انضمامه إلى الفريق لمدة 3 مواسم خلال الساعات القليلة المقبلة.
جدير بالذكر أن النقاز من ناشئي نادي النجم الساحلي وانضم إلى صفوف الفريق الأول مطلع موسم 2013/2014 وظل في صفوفه 4 مواسم قبل رحيله إلى الزمالك المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2017/2018 ومنه إلى سودوفا الليتواني.
كانت هذه تفاصيل خبر تقارير تونسية: النقاز على أعتاب الترجي لمدة 3 مواسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.