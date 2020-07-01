زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة خيتافي

أعلن الجهاز الفني لفريق ريال مدريد، بقيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني، قائمة الملكي التي تستعد لمواجهة خيتافي، في ديربي مدريد الحاسم ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

وشهدت قائمة ريال مدريد عودة الجناح الإسباني لوكاس

فاسكيز الذي غاب عن الفترة الماضية والمباريات السابقة بسبب الإصابة، واستبعاده النجم البلجيكي إيدين هازارد، وانضمام المهاجم الصربي لوكا يوفيتش العائد من الإصابة بعد حوالي شهر من الغياب بسبب إصابة في الركبة قد تعرض لها بعد عودة التدريبات.

وجاءت قائمة ريال مدريد لمواجهة خيتافي كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا وأريولا وألتوبي

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خط الدفاع: داني كارفاخال وميليتاو وراموس وفاران ومارسيلو وميندي

خط الوسط: توني كروس ومودريتش وكاسيميرو وفالفيردي وإيسكو وخاميس

خط الهجوم: كريم بنزيما وجاريث بيل ولوكاس فاسكيز ولوكا يوفيتش وماركو أسينسيو وبراهيم دياز وماريانو دياز وفينيسيوس جونيور ورودريجو جويس.