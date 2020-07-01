السعودية ترسل طائرات خاصة لنقل لاعبي الأندية الأجانب من بلدانهم

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، توفير طائرات خاصة لنقل اللاعبين الأجانب وجميع أفراد الأجهزة الفنية، من بلدانهم إلى المملكة، تمهيداً لاستئناف منافسات الدوري السعودي، وفقاً لقرار السلطات الرياضية هناك في الرابع من أغسطس المقبل.

وأكد إبراهيم القاسم الأمين العام لاتحاد الكرة السعودي، توفير طائرات لاستقدام المدربين من أوروبا، عبر العاصمة الفرنسية باريس التي ستكون نقطة التجمع لمدربي الأندية

وأضاف، في تصريحات نقلها الإعلام السعودي، أن مصر والبرازيل، بها العدد الأكبر من الأفراد المتواجدين في منظومة كرة القدم السعودية، مشيراً إلى أن اتحاد الكرة في المملكة اتخذ كافة الإجراءات المطلوبة لعودة النشاط، وأن فكرة عدم استكمال الموسم الحالي، لم تكن مطروحة من الأساس على طاولة مناقشات إدارة كرة القدم السعودية.

ويتصدر الهلال ترتيب منافسات الدوري قبل فترة التوقف من مارس الماضي، برصيد 51 نقطة من 22 مباراة خاضها الفريق، يليه النصر صاحب الوصافة برصيد 45 نقطة.

المدربين من أوروبا، عبر العاصمة الفرنسية باريس التي ستكون نقطة التجمع لمدربي الأندية السعودية الأجانب.وأضاف، في تصريحات نقلها الإعلام السعودي، أن مصر والبرازيل، بها العدد الأكبر من الأفراد المتواجدين في منظومة كرة القدم السعودية، مشيراً إلى أن اتحاد الكرة في المملكة اتخذ كافة الإجراءات المطلوبة لعودة النشاط، وأن فكرة عدم استكمال الموسم الحالي، لم تكن مطروحة من الأساس على طاولة مناقشات إدارة كرة القدم السعودية.ويتصدر الهلال ترتيب منافسات الدوري قبل فترة التوقف من مارس الماضي، برصيد 51 نقطة من 22 مباراة خاضها الفريق، يليه النصر صاحب الوصافة برصيد 45 نقطة.

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