شاهد.. تدريبات لاعبي الجونة وسط الإجراءات الاحترازية والتعليمات الطيبة

حرص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، على اتخاذ وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتعليمات الطيبة الخاصة بعودة النشاط الرياضي، خلال التدريبات التي خاضها اللاعبون اليوم الأربعاء.

وخاض لاعبو الجونة تدريبات اليوم، حيث نشرت صفحة النادي فيديو لتدريبات الفريق، وظهر خلالها التباعد بين اللاعبين وتعقيم وتطهير الأيدي في الملعب بين دقائق وأخرى، إضافة إلى ارتداء الكمامات ووضع علامات على مقاعد البدلاء بتباعد المسافات أثناء الجلوس.

واستأنف فريق الجونة لكرة القدم التدريبات، للمرة الأولى، أمس الثلاثاء، عقب فترة توقف طويلة لنشاط كرة القدم، استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز، وحرص الجميع في التدريبات على تطبيق التعليمات الاحترازية، حيث ظهر التباعد بين اللاعبين، وكذلك ارتداء الجهاز الفنى والإدارى للكمامة، وكذلك الماسك الواقى.

واطمأن مسئولو الفريق على جميع اللاعبين وأعضاء الجهازين الفنى والإدارى بإجراء مسحة ثالثة قبل العودة

Advertisements

للتدريبات، وخضع الجميع إلى مسحتى اختبار قبل عودة التدريبات الجماعية للفريق.

وفضل نادي الجونة انتظار نتائج المسحة الثانية رغم سلبية جميع نتائج المسحة الأولى لبدء التدريبات الجماعية وبعد ظهور نتائج المسحة الثانية تأكد وجود حالة إيجابية واحدة فى النادى.

وطلب مسئولو الجونة من نظرائهم بالنادى الأهلى تجديد إعارة الثنائى أحمد ياسر ريان ومحمود الجزار بعد تألق الثنائى مع النادى الساحلى فى الموسم الحالى وأصبحوا أحد الأعمدة الرئيسية التى يعتمد عليها المدير الفنى فى تشكيلته الأساسية.

إقرأ أيضًا:

الجونة يعود لتدريباته بالكمامات والماسك الواقي