التونسي محمد السوسي يخوض تجربة جديدة في الدوري الفرنسي لليد

أعلن محمد السوسي، لاعب المنتخب التونسي لكرة اليد، انتقاله بصفة رسمية إلى فريق ترومبلي الفرنسي، بعد أن وقع اليوم الأربعاء رسمياً على عقود انتقاله إليه

بداية من الموسم المقبل.وسبق للاعب التونسي الدولي، خوض تجربة احترافية مع فريق مونبيليه الفرنسي لفترة ثلاثة مواسم.يذكر أن فريق ترومبلي يضم في صفوفه لاعب تونسي آخر "مروان شويرف".وشارك اللاعب التونسي محمد السوسي صاحب "طول القامة 1.94 سم" والبالغ من العمر 27 عاماً، مع منتخب بلاده في أولمبياد ريو دي جانيرو بالبرازيل 2016".