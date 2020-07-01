الاتحاد الصيني يحدد موعد عودة الدوري المحلي

حدد الاتحاد الصيني لكرة القدم اليوم الأربعاء، تاريخ 25 يوليو الحالي، موعدًا لانطلاق موسم الدوري المحلي، بتأخير شهر عن موعده المقرر بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأفاد الاتحاد في بيان أن الموسم الجديد من الدوري السوبر الذي كان من المفترض أن ينطلق في فبراير الماضي وعلّق بعدما أصبحت البلاد البؤرة الأولى لتفشي "كوفيد-19" أواخر العام الماضي، سيقام بنظام مجموعتين توزع عليهما الفرق الـ16.

وستقام المباريات في مدينتي داليان (شمال شرق) وسوجو (شرقا قرب شنغهاي) مع "الالتزام الصارم بمتطلبات العمل الوطني للوقاية من الوباء"، بحسب البيان الذي لم يحدد

ما إذا كانت المباريات ستقام بغياب الجمهور.

وقد لا يتمكن كل اللاعبين الموجودين خارج البلاد من الالتحاق بفرقهم، لأن الصين ما زالت تمنع دخول جميع الأجانب تقريبا إلى البلاد تخوفا من موجة جديدة من "كوفيد-19".

وفي ظل انحسار تفشي في البلاد حيث ظهر للمرة الأولى في دجنبر، بدأت الحياة تعود تدريجيا إلى طبيعتها.

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وفي 20 يونيو أصبح دوري كرة السلة أول بطولة رياضية محترفة تعاود نشاطها لكن خلف أبواب موصدة، بعدما تم

منذ أشهر تعليق مختلف النشاطات الرياضية بسبب الفيروس.

وتشكل عودة كرة القدم دفعة معنوية هامة للبلاد، كما الحال في دول عدة أعادت إطلاق المنافسات، مثل ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا أو إنجلترا.

ويبقى البلجيكي مروان فلايني، نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي سابقا الذي يلعب حاليا في شاندونغ لونينغ، اللاعب الوحيد في الدوري السوبر الصيني، ممن أعلن عن إصابتهم بفيروس "كوفيد-19"، وهو أمضى في مارس ثلاثة أسابيع في المستشفى.

وعانت الأندية الصينية من الانتظار الطويل لبدء الموسم الذي كان من المفترض أن يشارك فيه تيانغين تيانهاي، لكن الضائقة المالية تسببت في حل النادي، ما فتح الباب أمام شنغن الذي يشرف عليه الإيطالي روبرتو دونادوني، بالعودة إلى دوري النخبة بعدما غادره في نهاية الموسم الماضي.