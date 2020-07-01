جيمي فاردي يقود هجوم ليستر سيتي أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي

أعلن بريندان رودجرز، المدير الفني لفريق ليستر سيتي، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة إيفرتون التي تنطلق في السابعة مساء اليوم الأربعاء على ملعب جوديسون بارك،

في إطار منافسات الجولة 32 للدوري الإنجليزي.ويمثل ليستر في المباراة كل من .."كاسبر شمايكل ، جيمس جاستن، جوني إيفنز، سويونكو، تشايلويل، ويلفريد نديدي، مارك ألبرايتون، دينيس برايت، تيليمانس، بارنيس، جيمي فاردي".ويخوض ليستر المباراة محتلاً الترتيب الثالث برصيد 55 نقطة، فيما يخوض إيفرتون اللقاء محتلاً المركز الثاني عشر برصيد 41 نقطة.