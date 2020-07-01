ظهير شالكة يعود إلى برشلونة

عاد الظهير الأيسر الشاب خوان ميراندا إلى فريقه الأصلي برشلونة الإسباني، بعدما أمضى نصف مدة عقد إعارته لشالكه الألماني، وذلك بحسب ما أعلن النادي الكاتالوني اليوم.

وقال برشلونة في بيان إنه وشالكه "توصلا إلى اتفاق من أجل إلغاء

الموسم الثاني من عقد إعارة اللاعب خوان ميراندا الذي سيعود إلى صفوف +بلاوغرانا+ في الأيام المقبلة".

وانتقل الأندلسي ابن الـ20 عاما الذي ولد في أوليفاريس بالقرب من إشبيلية في جنوب

إسبانيا، إلى شالكه في 30 غشت الماضي بعقد إعارة لمدة موسمين، وخاض 11 مباراة في الدوري الألماني، بينها تسع أساسيا.

وقبل إعارته لشالكه، خاض ميراندا مباراة واحدة مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا ضد توتنهام الإنجليزي (1-1) في دجنبر 2018، وثلاث مباريات في مسابقة الكأس المحلية خلال موسم 2018-2019.