الخطيب يتفقد الإجراءات الاحترازية بفرع أهلي مدينة نصر

حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، حرص على تفقد فرع مدينة نصر اليوم الأربعاء، للاطمئنان على الإجراءات الوقائية التي يتم تطبيقها حفاظا على سلامة الأعضاء، الذين توافدوا على المقر للمرة الأولى، منذ إغلاق النادي في مارس الماضي، بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد التي اجتاحت العالم.

ورافق الخطيب خلال زيارته للفرع كل من: إبراهيم الكفراوي عضو

مجلس الإدارة، والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي، والمهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، والدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية، والدكتور مدحت عليوة مقرر اللجنة الطبية، والعميد أحمد النحاس نائب مدير فرع مدينة نصر، والعميد محمود حزين مدير أمن فرع مدينة نصر، وهبة منير مدير إدارة الخدمات بفرع مدينة نصر.وحرص رئيس النادي خلال جولته على الترحيب بالأعضاء، كما توجه إلى منافذ البيع المختلفة للاطمئنان على تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها لضمان سلامة الجميع، وشدد على ضرورة الالتزام بها مع قياس درجات الحرارة لجميع الأعضاء عند دخولهم للنادي عبر بوابات التعقيم الإلكتروني.وتابع الخطيب خلال الجولة سير العمل في تطوير البوابة الخلفية لفرع مدينة نصر، وطالب بالانتهاء من تطويرها في أقرب وقت، حتى تكون جاهزة لدخول الأعضاء.