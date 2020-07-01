أرتيتا يعلن تشكيل أرسنال أمام نوريتش سيتي في مواجهة البريميرليج

أعلن مايكل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال، تشكيل فريقه لمواجهة نوريتش سيتي في المباراة التي تنطلق في تمام السابعة مساء اليوم الأربعاء، في إطارمنافسات الجولة 32 للدوري الإنجليزي على ملعب الإمارات.
ويخوض أرسنال اللقاء بتشكيل مكون من ..
"مارتينيز في حراسة المرمى، موستافي، كولاسيناك ، لويز، تشاكا، بيليرين، سيبايوس، تيرني، نيلسون، لاكازيت، إيميريك أوباميانج ".
ويخوض أرسنال المباراة محتلاً الترتيب العاشر برصيد 43 نقطة، فيما يخوض نوريتش سيتي، الترتيب العشرين والأخير بجدول البريميرليج برصيد 21 نقطة.
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