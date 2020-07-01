اخبار الرياضه

أرتيتا يعلن تشكيل أرسنال أمام نوريتش سيتي في مواجهة البريميرليج

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلن مايكل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال، تشكيل فريقه لمواجهة نوريتش سيتي في المباراة التي تنطلق في تمام السابعة مساء اليوم الأربعاء، في إطار

منافسات الجولة 32 للدوري الإنجليزي على ملعب الإمارات.
ويخوض أرسنال اللقاء بتشكيل مكون من ..
"مارتينيز في حراسة المرمى،  موستافي، كولاسيناك ، لويز، تشاكا، بيليرين،  سيبايوس، تيرني،  نيلسون، لاكازيت، إيميريك أوباميانج ".
ويخوض أرسنال المباراة محتلاً الترتيب العاشر برصيد 43 نقطة، فيما يخوض نوريتش سيتي، الترتيب العشرين والأخير بجدول البريميرليج برصيد 21 نقطة.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أرتيتا يعلن تشكيل أرسنال أمام نوريتش سيتي في مواجهة البريميرليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا