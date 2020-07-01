كم قناة عمل معها مدحت شلبي خلال مسيرته كمقدم لبرنامج “مساء الانوار”؟

كشف نجم الزمالك السابق خالد الغندور، عن عودة مقدم البرامج مدحت شلبي إلى شبكة قنوات “أون تايم سبورت“.

وقال مقدم البرامج بقناة الزمالك خالد الغندور، أن مدحت شلبي سيعود إلى الشاشة، من خلال تقديم برنامجه الشهير “يا مساء الانوار” عبر قناة “أون تايم سبورت 2”.

وفك مدحت شلبي الارتباط مع قناة “القاهرة والناس”، التي كان يعمل بها الفترة الماضية، وكان يقدم من خلالها برنامج “يا مساء الانوار”.

وبدأ مدحت شلبي مسيرته الإعلامية، عندما قدم بعض البرامج الترفيهية عبر شاشة التلفزيون المصري وكان أشهرها برنامج “سباق القمة”.

واكتسب مدحت شلبي شهرة واسعة بعدما اقتحم مجال التعليق الرياضي، وكانت مباراة الـ “6-1” الشهيرة عام 2002 بين الاهلي والزمالك، والتي شهدت اللزمة الشهير “بيبو وبشير” “وش السعد” عليه.

وبدأ مدحت شلبي تقديم البرامج الرياضية، عن طريق برنامج “يا مساء الانوار” عبر شاشة قناة “مودرن سبورت”، وارتبطت الجماهير بشدة بالبرنامج بسبب النجاح الباهر الذي حققه آنذاك.

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وتنقل مدحت شلبي بين أكثر من قناة، لكنه تمسك بتقديم برنامجه بنفس المسمى “يا مساء الانوار”، حيث قدمه على التلفزيون المصري، عبر قناة “نايل سبورت”.

ورحل مدحت شلبي عن “نايل سبورت” لينتقل إلى قناة ” Ten”، لكن عدم امتلاك القناة حقوق بث مباريات الدوري المصري عجل برحيله سريعا.

وخاض مدحت شلبي تجربة قصيرة عبر قناة “بيراميدز”، حيث قدم برنامجه “يا مساء الانوار”، قبل أن يتعرض للإيقاف من قبل المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام، ثم غلق القناة”.

بعد رحيله عن قناة بيراميدز، كاد يقدم مدحت شلبي برنامجه “يا مساء الانوار” من خلال العودة إلى التلفزيون المصري، لكن الخطوة لم تكتمل بدون سبب واضح، لينضم إلى قناة “القاهرة والناس”.

التجربة الأخيرة التي خاضها مدحت شلبي من خلال قناة “القاهرة والناس” لم يكتب لها النجاح، بسبب نسبة المشاهدة الضعيفة التي تسببت في وجود مشاكل بينه وبين مسؤولي القناة ورفض على اثرها تجديد عقده والانضمام إلى “أون تايم سبورت”.

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