اعلانات محمد صلاح..بداية المشوار مع مكافحة المخدرات، والشهرة الواسعة مع بيبسي

بات محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول، أحد أهم وجوه الاعلانات الرياضية وغير الرياضية في الوقت الراهن ليس على المستوى المحلي فحسب، بل على مستوى العالم.

ويحظى محمد صلاح بمساندة قوية من وكيل أعماله “رامي عباس” الذي جعل لصورته قيمة وسط نجوم العالم لا تقل في شيء عن قيمة صورة نجوم أمثال كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

وقام محمد صلاح بتصوير العديد من الاعلانات المثيرة للاعجاب في السنوات الخمس الماضية.

لكن بالطبع زادت اعلانات محمد صلاح بعد انتقاله إلى ليفربول بسبب الشهرة الاعلانية والدعائية الأكبر لمسابقة الدوري الانجليزي دونًا عن باقي دوريات العالم.

وفي سياق هذا التقرير نستعرض معكم أهم 5 اعلانات قام بها محمد صلاح في السنوات الخمس الماضية:

1-أنت أقوى من المخدرات

يظهر فى بداية الإعلان أحد الشباب، حيث يوجد لديه نموذجين فى حياته، إحداهما نموذج محمد صلاح، والنموذج الثانى مجموعة من أصدقاء السوء الذين يتعاطون المخدرات، وأثناء متابعة هذا الشاب مباراة صعود مصر لنهائيات كأس العالم ضد الكونغو، ومشاهدته نظرة الإحباط بعد دخول هدف فى منتخب مصر، حيث قرر أصدقائه ترك مشاهدة المبارة وفقدان الأمل.

إلا أن هذا الشاب عاد ليرى محمد صلاح يقوم بتشجيع اللاعبين والإصرار على الفوز بعدها قرر الشاب اختيار نموذج صلاح ليكون قدوة له والابتعاد عن أصدقاء السوء الذين يتعاطون المخدرات.

بعدها يظهر محمد صلاح فى الإعلان ويبث عددا من رسائل التوعوية للشباب، يوضح خلالها مخاطر تعاطى وإدمان المخدرات تحت عنوان: “ادمان النجاح.. لا تقوم بإدمان الذي يعود بك للوراء.. أنت أقوى من الاستسلام.. لا تتركها للتغلب عليك.. أنت أقوى من المخدرات.. ومن المؤكد لن تتركها تتغلب عليك”.

وحققت حملة أنت أقوى من المخدرات، بمشاركة محمد صلاح نجاحا كبيرا فى زيادة عدد المكالمات الورادة إلى الخط الساخن لعلاج الإدمان، خاصة بعد حصوله على أفضل لاعب فى الدورى الانجليزى لموسم 2017/18.

كما ارتفعت نسبة مشاهدة الإعلان الذى أطلقة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، بمشاركة محمد صلاح بشكل كبير، حيث بلغ عدد مشاهدات الإعلان على صفحة الصندوق 23 مليون مشاهدة، كما وصل إجمالى عدد المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعى ” تويتر، فيس بوك، انستجرام، ويوتيوب” إلى ما يقرب من 32 مليون مشاهدة، وأكثر من 80 ألف مشاركة من جانب المتابعين، و120 ألف تعليق، حيث كانت غالبية التعليقات إيجابية لمكافحة الإدمان.

2-محمد صلاح مع ليونيل ميسي

ظهر محمد صلاح مع قائد وأسطورة برشلونة الإسباني ليونيل ميسي للمرة الأولى في إعلان تجاري لشركة المشروبات الغازية الشهيرة، بيبسي.

وأشعل الثنائى محمد صلاح وليونيل ميسى مواقع التواصل الاجتماعى، حيث حقق الإعلان المشترك الذى جمعهما نسبة مشاهدات قياسية.

وتقوم فكرة الإعلان الذى طرحته شركة المياه الغازية بيبسي، على مشاهد تجمع بين ميسى وصلاح فى إحدى محطات البنزين فى منطقة نائية لا يوجد بها سوى زجاجة واحدة داخل الثلاجة، فيقوم كل منهما باستخدام مهاراته فى الوصول إلى الزجاجة فى مشاهد مليئة بالتحدى والمهارات الكروية الممتعة.

ونشر صلاح الإعلان، الذي تبلغ مدته 30 ثانية، وفيه يتنافس اللاعبان على آخر عبوة مشروبات غازية مستخدمين مهاراتهما الكروية في التسديد لكسب الرهان.

وحقق الفيديو على صفحة صلاح في فيسبوك حوالي 400 ألف مشاهدة في 7 ساعات فقط، كما تم التعليق عليه والتفاعل معه عشرات آلاف المرات.

3-صلاح مع بوجبا، سترلينج، وميسي

ظهر محمد صلاح في هذا الإعلان رفقة ثلاثة من نجوم الكرة الأوروبية والعالمية، وهم نجم برشلونة ليونيل ميسي، نجم مانشستر يونايتد بول بوجبا، ونجم مانشستر سيتي رحيم سترلينج.

وظهر الرباعي في إعلان لشركة بيبسي للمشروبات الغازية الشهيرة.

وشهد الإعلان استعراض صلاح لمهاراته وهو يداعب ليونيل ميسي بالكرة، رفقة بوجبا ورحيم سترلينج.

وجمعت شركة المياه الغازية الشهيرة، النجوم الأربعة وهم من أبرز اللاعبين في الساحرة المستديرة على مستوى العالم، لعرض منتجها بيبسي ماكس لعام 2020 احتفاءً بالشراكة المستمرة مع بطولة دوري أبطال أوروبا.

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ويتنافس اللاعبون الأربعة في الإعلان بعنوان “اللعب لا يتوقف أبدا من أجل حب بيبسي”. حيث يعرض اللاعبون مهاراتهم وهم يتصارعون من أجل آخر زجاجة، قبل أن يحصل كل فرد منهم على علبته الخاصة في النهاية.

وتم عرض الإعلان في أكثر من 80 دولة حول العالم، تحت شعار الشركة الجديد، من أجل حب تكنولوجيا المعلومات.

4-صلاح مع فودافون

كونها الشبكة رقم واحد ونجاحها الدائم في تصدر قائمة أفضل الحملات الرمضانية، فإن فودافون لم تفوت هذه الفرصة دون أن يطل من خلالها نجم الكرة المصرية محمد صلاح، الذي صحبته ابنته مكة.

وتتمحور فكرة هذا الإعلان حول، أنه على الرغم من الظروف التي يمر بها العالم، من الممكن أن نظل معا، وذلك بفضل الحلول والخدمات التكنولوجية التي تقرب البعيد.

وقد تم تصوير هذا الإعلان من خلال كاميرا ومعدات اضاءة بسيطة قامت فودافون بإرسالها إلى منازل المشاركين في الإعلان، وظهر كل فنان وهو في منزله ويتواصل مع أصدقائه من خلال محادثات الفيديو دون الحاجة للتواجد في مكان واحد للتصوير التزاما بالتباعد الاجتماعي وحفاظا على السلامة.

وحقق الإعلان نجاحا كبيرا حيث سجل أكثر من 15 مليون مشاهدة في الأسبوع الأول من شهر رمضان، كما شهد رواجا على مواقع التواصل الاجتماعي، مع تعليقات إيجابية أشادت بالفكرة، خاصة أنها تشجع على التباعد الاجتماعي والالتزام بالحجر المنزلي.

وتقاضى صلاح عن ظهوره في ثلاث دقائق فقط في هذا الإعلان، 2 مليون و300 ألف دولار أي ما يقارب 44 مليون جنيه مصري.

وشارك صلاح في هذا الإعلان عدد كبير من الفنانين أبرزهم منى زكي، محمد هنيدي وإسعاد يونس.

ويشغل محمد صلاح منصب سفير العلامة التجارية لشركة فودافون مصر منذ نهاية عام 2017، حيث تصدر نجم ليفربول الانجليزي حملات الإعلانات التجارية للشركة منذ ذلك الحين.

5-صلاح يغني الراب

فاجأ النجم المصري محمد صلاح في هذا الإعلان متابعيه، وهو يغني الراب ضمن إعلان لشركة إكسون موبيل مصر للبنزين وزيوت السيارات.

وظهر صلاح خلال الإعلان الذى نشره على حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، وهو يغني بطريقة الراب لأول مرة، مرتديا ملابس غير رسمية (كاجوال).

ويقدم الإعلان الترويجي نماذج النجاح المنتشرة في مصر، حيث ظهر عدة أشخاص يتحدثون عن قصة نجاحهم في الحياة.

ويغني صلاح كلمات عن أن كل فرد من المئة مليون مواطن مصري لديه قصة نجاح خاصة به، من العمل سائقا مع أوبر إلى توصيل أحد أفراد الأسرة من المطار. ويروج الإعلان لشركة إكسون موبيل بالقول إنها تساعد في نقل الناس وتوصيل حكاياتهم من مكان لآخر.

واختتم صلاح الإعلان بجملة: “كل واحد منا لديه قصة نجاحه في الحياة”.

ختامًا: سبب قوة صلاح التسويقية

يلقى محمد صلاح دعمًا كبيرًا من قبل جماهير كرة القدم المصرية بشكل خاص، وجماهير الكرة العربية والإفريقية، بالإضافة إلى جماهير ليفربول حول العالم، وكل ذلك يسهم بشكل واضح في ارتفاع قيمته التسويقية بالنسبة للمعلنين.

بالطبع ساعدت شعبية صلاح الجارفة والمستويات القوية التي يقدمها النجم المصري في الملاعب الإنجليزية خصوصًا والأوروبية عمومًا في كل ذلك؛ فالنجم المصري يمتلك أكثر من 38 مليون متابعًا على حسابه بموقع الصور الشهير إنستجرام، حيث يحصل أقل منشور على مليون إعجاب.

واقتحم صلاح قائمة أكثر الرياضيين دخلًا في العالم بكل تلك الاتفاقات وعقود الرعاية التي وقعها في الأشهر الماضية، وأصبح بجوار البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

شركات ملابس رياضية مثل أديداس الألمانية، مرورًا بشركات مشروبات غازية مثل بيبسي وشركات اتصالالت وهواتف محمولة مثل فودافون وأوبو، بالإضافة إلى شركات النقل مثل مركز بريد دي إتش إل إكسبريس الألماني لتسليم المستندات . كل تلك الأسماء وغيرها تضع محمد صلاح في خانة خاصة للغاية لم يصل لها الكثير من النجوم.

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