الهلال يرفض الاستسلام في أزمة كويلار

يستعد نادي الهلال في الوقت الحالي لاستئناف بطولة الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) في بداية شهر أغسطس المقبل، حيث توقفت المسابقة بشكل إجباري منذ منتصف شهر مارس الماضي؛ بسبب جائحة كورونا.

ويتصدر الهلال بطولة الدوري بفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، علمًا بأنه يتبقى على نهاية المسابقة 8 جولات، وسيعود الدوري السعودي مع الجولة 23 بإقامة مواجهة الديربي قطبي الرياض.

أزمة كويلار

وبدأت تحضيرات الزعيم لعودة الدوري السعودي بدون محترفه الكولومبي، جوستافو كويلار، الذي فشل في العودة إلى السعودية؛ بسبب منع الرحلات الجوية في كولومبيا.

وتواصلت إدارة الهلال مع إحدى شركات الطيران البريطانية؛ من أجل توفير طائرة خاصة لإعادة الكولومبي جوستافو كويلار إلى العاصمة السعودية الرياض، بعد التنسيق مع الجهات المختصَّة في بلاده.

Advertisements

وتوجهت الإدارة الهلالية لهذا الإجراء؛ بسبب قيود الطيران المفروضة في دولة كولومبيا، حيث أعلنت السلطات هناك تمديد منع الطيران حتى 15 يوليو الجاري؛ بسبب تداعيات فيروس كورونا.

أرقام اللاعب الكولومبي

وكان الزعيم قد ضم جوستافو كويلار في أغسطس من العام الماضي، قادمًا من فريق فلامنجو البرازيلي، في صفقة ضخمة بلغت 7.4 مليون يورو.

وخلال الموسم الحالي، شارك كويلار في 18 مباراة ببطولة الدوري السعودي، و3 مباريات في كأس الملك، ومثلها في كأس العالم للأندية، واستطاع ابن مدينة برانكويلا صناعة هدفين.

ويمتد عقد صاحب الـ27 عامًا مع الهلال حتى يونيو 2023، وتبلغ قيمته السوقية 3.2 مليون يورو بحسب موقع ترانسفير ماركت.

..