بي ان سبورت تختار معلق مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الاسباني

يقدم لكم الخليج 365 معلق مباراة “ريال مدريد وخيتافي” على قنوات بي إن سبورتس، ضمن مباريات الجولة الـ 33 في الدوري الاسباني، والمقرر لها غدًا الخميس 24-6-2020.

وتقام مباراة “ريال مدريد وخيتافي” على ملعب الفريق الملكي “ألفريدو دي ستيفانو” بمدينة مدريد، وتنطلق في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

وسيتولى المعلق الرياضي الليبي “محمد بركات” إذاعة المباراة من مركز البث المباشر لقنوان بي إن سبورتس بالعاصمة القطرية الدوحة.

وستذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 1 و3، كما ستنقل على قنوات أخرى مثل موفي ستار لا ليجا، ولاليجا تي في بار.

ويتطلع “ريال مدريد” إلى تحقيق الفوز على جاره “خيتافي”، من اجل تعزيز موقعه في الصدارة بعد تعادل الوصيف “برشلونة” مع اتلتيكو مدريد.

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وأعلن المدير الفني “زين الدين زيدان” القائمة التي سيخوض بها المباراة، والتي شهدت مفاجئة حزينة لعشاق ريال مدريد بغياب نجم الفريق البلجيكي “إيدين هازارد”.

وكشفت تقارير صحفية محيطة بريال مدريد أن استبعاد إيدين هازارد جاء كإجراء احترازي، وان اللاعب غير مُصاب.

وقال سيرخيو فالنتين (راديو إسبانيا): لم يتم إستدعاء إيدين هازارد لمواجهة خيتافي غدًا لأن النادي يُحاول حماية لاعبه بعد أن تلقى عدة تدخلات قوية على مكان إصابته، كاحله. كما أن هازارد من وقت لآخر يحتاج للراحة كما فعل قبل مباراة ريال سوسيداد.

والتالي قائمة ريال مدريد لمواجهة خيتافي:

في حراسة المرمى “تيبو كوروتوا، أريولا وألتوبي”، وفي خط الدفاع “كارفخال، مارسيلو، راموس، فاران، مينيدي، وميليتاو”، وفي خط الوسط “كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، إيسكو، وخاميس”، وفي الهجوم “بنزيمة، بايل، فاسكيز، يوفيتش، ماريانو، براهيم دياز، أسينسيو، رودريجو، وفينيسيوس”.

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