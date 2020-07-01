الاهلي يتخذ عدد من القرارات الهامة

اتخذت إدارة الاهلي، عدد من القرارات الهامة التي تتعلق بملف كرة القدم بالنادي، خلال اجتماعها أمس عبر خاصية الفيديو “كونفرانس”.

وقرر مجلس الاهلي برئاسة محمود الخطيب، تعيين نجم الفريق السابق خالد بيبو، في منصب رئيس قطاع الناشئين بالنادي.

ويشغل خالد بيبو عضوية اللجنة الفنية بالنادي الاهلي ، والتي يترأسها محسن صالح، ويتواجد بها لاعب الفريق السابق زكريا ناصف.

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يذكر أن خالد بيبو كان نجم مباراة “الستة” الشهيرة، التي جمعت بين الاهلي والزمالك في مايو عام 2002، حيث سجل اللاعب في هذا اللقاء 4 أهداف “سوبر هاتريك”.

وشهد اجتماع الاهلي، صدور قرار بتعيين رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الافريقي “كاف” السابق مصطفى عبد المنعم “شطة”، في منصب مدير أكاديميات النادي.

وتم اعتماد عقد المدير الفني للفريق السويسري رينيه فايلر، خلال الاجتماع، والذي قام بتجديد تعاقده مع الاهلي أمس لمدة موسم اضافي.

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