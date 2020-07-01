بالأرقام| نجوم الهلال تُسيطر على قائمة أغلى 10 لاعبين في السعودية

حظى الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب نادي الهلال السعودي، بإشادة كبيرة من جانب الجماهير والنقاد، بعد النتائج الرائعة التي حققها خلال عام مع الزعيم، عقب تجربة مميزة مع باوك، أسفرت عن حصول الفريق اليوناني على بطولة الدوري والكأس في الموسم المنصرم.

لوشيسكو واصل كتابة سطور التألق مع الهلال منذ حضوره في 30 يونيو 2019، حيث تُوج ببطولة دوري أبطال آسيا على حساب أوراوا الياباني، بعد الفوز بمجموع المباراتين 3 ـ 0، وحقق المركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية.

وحاليا يتصدر الهلال الدوري السعودي بفارق 6 نقاط عن نادي النصر، قبل 8 جولات من نهاية المسابقة، كما أنه حجز لفريقه مقعدًا في نصف نهائي كأس الملك.

سيطرة الهلال

كل هذه الانتصارات، ساهمت بشكل كبير في زيادة القيمة السوقية للاعبي الهلال، وجعلت 6 من نجوم الفريق الأزرق يتواجدون ضمن قائمة أعلى 10 لاعبين سعوديين في الـ “قيمة سوقية” بحسب موقع “ترانسفير ماركت” العالمي.

واحتل لاعب وسط الهلال، محمد كنو، المركز الأول في الترتيب حيث بلغت قيمته السوقية حاليا 2.8 مليون يورو، فيما جاء في المركز الثاني، زميله سالم الدوسري، بالتساوي مع حارس مرمى النادي أهلي جدة محمد العويس، وزميله لاعب الوسط المهاري عبدالفتاح عسيري، بقيمة سوقية بلغت 2.2 مليون يورو.

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وفي المركزين الخامس والسادس، تواجد ظهيري نادي الهلال، ياسر الشهراني ومحمد البريك، بقيمة سوقية بلغت لكل منهما 1.8 مليون يورو.

لاعب وسط الزعيم، سلمان الفرج، حل في المركز السابع، بقيمة سوقية بلغت 1.4 مليون يورو، بالتساوي مع صاحب المرتبة الثامنة، لاعب النادي الأهلي حسين المقهوي.

وفي المركز التاسع، تواجد لاعب الأهلي نوح الموسى بقيمة سوقية بلغت 1.3 مليون يورو، بينما جاء في المركز العاشر لاعب الهلال، نواف العابد، بقيمة سوقية بلغت 1.1 مليون يورو.

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