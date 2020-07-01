الاهلي يُنفذ تهديده ويُنذر الزمالك على يد محضر بسبب “لافتة” نادي القرن

نفذ الاهلي تهديده، بشأن مقاضاة الزمالك، بسبب قيامه بوضع “لافتة” نادي القرن، داخل مقر النادي، وبدأ أولى الخطوات القانونية.

وأرسلت إدارة الاهلي إنذار على يد محضر، إلى رئيس الزمالك مرتضى منصور، ومديره التنفيذي، لتعديهما على العلامة التجارية للنادي.

وكان رئيس الزمالك مرتضى منصور، قد قرر وضع لافتات ضخمة داخل مقر النادي، كتب عليها “الزمالك نادي القرن الحقيقي بالإنجازات والبطولات 9.. وليس بالمحسوبية والمجاملات 7”.

وقرر الاهلي في اجتماع سابق، مقاضاة نادي الزمالك ورئيسه، واللجوء إلى المحكمة الاقتصادية من أجل الحفاظ على حقوقه المادية والأدبية.

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وشدد الاهلي في الإنذار الذي ارسله اليوم إلى رئيس الزمالك مرتضى منصور، أن الاتحاد الافريقي هو من منح لقب “نادي القرن للنادي”، وبناء عليه تم تغيير العلامة التجارية “شعار النادي” بإضافة نادي القرن باللغتين العربية والأجنبية أسفل الشعار، وتم تسجيل تلك العلامة التجارية بإدارة العلامات التجارية بوزارة التجارة والصناعة والتي اكتسبت حماية قانونية طبقًا للمادة 90 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، وما زالت تتمتع بتلك الحماية.

وكان مرتضى منصور قد اعلن في وقت سابق ايضًا طباعة جملة “الزمالك نادي القرن الحقيقي” على بطاقة العضوية الخاصة بأعضاء النادي.

وطالب الاهلي في إنذاره، بإزالة اللافتات الخاصة بـ”نادي القرن” من محيط ناديه وأعلى مبانيه، وكذا من بطاقات العضوية لأعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك، وكذلك إزالتها من الموقع الرسمي للنادي خلال خمسة عشر يومًا من تاريخه، وإلا سيقوم النادي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد رئيس الزمالك والمدير التنفيذي؛ مدنيًا وجنائيًا؛ للحفاظ على الحقوق المحمية بحكم القانون.

يذكر أن الزمالك كان قد وضع شار الاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف” على اللافتة، قبل أن يقوم بإزالتها خوفا من تعرض النادي لعقوبات قاسية.

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