يُعد نادي فالنسيا والملقب بـ”الخفافيش” من أكبر وأنجح الأندية فى اسبانيا، وهو أحد أعضاء مجموعة جي-14 المتصدرة للاندية الأوروبية، وفى هذا السياق نستعرض معكم سجل بطولات فالنسيا الاسباني.

يحتفل نادي فالنسيا يوم 18 من شهر مارس كل عام بعيد ميلاد تأسيسه، ويرجع تأسيس النادي الى عام 1919، ويتخد من مدينة فالنسيا باسبانيا مقراً له، ويستضيف الفريق جميع مبارياته على ملعب “ميستايا” الذي يتسع لـ55 ألف مشجع.

يرجع أول لقب محلي تُوج به فالنسيا الى عام 1931 عندما فاز بدوري الدرجة الثانية، أما أول لقب أوروبي تُوج به النادي فيرجع الى عام 1980 عندما فاز بكأس الكؤوس الأوروبية.

ووصل فالنسيا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتان متتاليتان الأولى كانت أمام مواطنه الأسباني ريال مدريد والثانية كانت أمام الفريق الألماني بايرن ميونخ وخسر في النهائيين.

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ويعتبر نادي ليفانتي هو المنافس التقليدي في مدينة فالنسيا لنادي فالنسيا وهناك ناديين آخرىين يقعان في منطقة فالنسيا ذاتية الحكم هما فياريال ونادي إيركوليس.

ويعتبر اكثر اللاعبين تمثيلاً لفالنسيا هم: فيرناندو جوميز كولومر بعدد (553 مباراة)، وآرياس بعدد (500 مباراة)، والحارس سانتياجو كانيزارس بعدد (416 مباراة)، وميجيل أنخيل أنجولو بعدد (411 مباراة).

إليكم سجل بطولات فالنسيا الاسباني (محلياُ)

كم مرة فاز فالنسيا بالدوري الاسباني

الدوري الاسباني الدرجة الثانية

فاز فالنسيا بدوري الدرجة الثانية مرتين موسمي: (1930–31 و 1986–87).

كأس ملك اسبانيا

كأس السوبر الاسباني

تُوج فالنسيا بكأس السوبر الاسباني مرة واحدة عام: (1999).

كأس إيفا دوارتي

فاز فالنسيا بكأس ايفا دوراتي مرة واحدة عام: (1949).

وإليكم سجل بطولات فالنسيا الاسباني (أوروبياً)

الدوري الأوروبي

تُوج فالنسيا بالدوري الاوروبي مرة واحدة موسم: (2003–04).

كأس أبطال الكؤوس الأوروبية

تُوج فالنسيا بكأس الكؤوس الاوروبية مرة واحدة موسم: (1979–80).

كأس الإنترتوتو

تُوج فالنسيا بكأس الانترتوتو مرة واحدة موسم: (1997–98).

دوري أبطال أوروبا

وصيف دوري ابطال اوروبا مرتين موسمي: (1999–2000، 2000–01).