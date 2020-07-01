ارسنال يحدد موقفه من داني سيبايوس

تقترب رحلة الإسباني داني سيبايوس مع آرسنال الإنجليزي من نهايتها، حيث يبدو أن إدارة الجانرز غير مُتحمسة للتوقيع بشكل دائم مع لاعب ريال مدريد.

وذكرت تقارير صحفية بريطانية، أن إدارة نادي آرسنال لن تسعى للحصول على خدمات سيبايوس بشكل نهائي، بعد انتهاء فترة إعارته مع الفريق.

وأشارت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية، إلى أن سيبايوس لم ينجح في إقناع مدرب آرسنال، ميكل آرتيتا بقُدراته، على الرغم من تسجيله هدف الفوز في الوقت بدل الضائع من مواجهة المدفعجية ضد شيفيلد يونايتد في رُبع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأوضحت الصحيفة أن داني سيبايوس الذي انضم لآرسنال في الميركاتو الصيفي على سبيل الإعارة من ريال مدريد الإسباني مقابل 3.5 مليون جنيه إسترليني، كان قدم مستويات طيبة تحت قيادة المُدرب السابق للفريق أوناي إيمري، وذلك خلال مُبارياته الأولى مع الفريق في الدوري الانجليزي الممتاز.

يذكر أن سيبايوس شارك هذا الموسم في 28 مباراة مع آرسنال بجميع البطولات، نجح خلالها تسجيل هدفين وصناعة مثلهم.

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