محبون لميسي احتفلوا بميلاده فعوقبوا بالغرامة المالية

قبل أيام مرت ذكرى ميلاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، وبما أن أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم لديه محبون من أقصى العالم إلى أقصاه كان لا بد من أن تعم الاحتفالات دولا عدة، غير أن الاحترازات والتباعد الاجتماعي بسبب تفشي كورونا شكل عائقا أمام الكثيرين.

وبنغلاديش كانت من بين هذه الدول التي احتفلت بيوم ميلاد "البولغا"، لكن محبي اللاعب ينتظرون مفاجأة غير سارة تتمثل بتوقيع عقوبة الغرامة عليهم بعد انتهاكهم قواعد الإرشادات الصحية الخاصة بكورونا.

وأوضح القاضي فيروز حسين أنه أمر بغرامة قدرها 100 تاكا (1.17 دولار) على 15 شخصا تجمعوا في مطعم بمنطقة تشوادانغا الواقعة على بعد نحو 170 كيلومترا من العاصمة دكا.

وأضاف حسين الذي يقود مجموعة من الجنود لضمان اتباع المواطنين للإرشادات الصحية "وجدناهم يجلسون داخل المطعم، ينتظرون الاحتفال بعيد ميلاد ميسي".

وكان ميسي أكمل العام 33 من عمره بتاريخ 24 من يونيو/حزيران الماضي.

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وتابع القاضي أن المشجعين، والذي كان معظمهم من اليافعين، حكم عليهم بعقوبة عدم اتباع قواعد التباعد الاجتماعي في منطقة الإغلاق العام، مضيفا أن صاحب المطعم تم تغريمه بمبلغ 6 آلاف تاكا (أكثر من 70 دولارا) بسبب إبقاء مطعمه مفتوحا بعد غروب الشمس.

وبعد رفعها لقواعد الإغلاق العام في 30 مايو/أيار الماضي، فرضت بنغلاديش عمليات إغلاق محلية لإبطاء انتشار الفيروس الذي أصاب 126 ألفا و606 أشخاص بما في ذلك 1621 حالة وفاة حتى الآن.

وتعد كرة القدم لعبة شعبية في بنغلاديش، ورغم حقيقة أن البلد الواقع جنوب آسيا لم يصعد مطلقا لنهائيات كأس العالم، غير أن اللاعبين النجوم مثل ميسي لديهم الكثير من المعجبين هناك.

المصدر: وكالات