رياضة | الأهلي يفقد نجم الفريق 4 أشهر للإصابة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يفقد نجم الفريق 4 أشهر للإصابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، صدمة من العيار الثقيل، بشأن مدة غياب لاعبه خلال الفترة المقبلة.

وكان الجهاز الطبي بالنادي بقيادة خالد محمود، أعلن عن غياب حسين الشحات لاعب الفريق، لمدة تقارب من 4 أسابيع بسبب عملية الفتاق.

وجاءت صدمة الجهاز الفني، بعدما أوصى الطبيب المعالج للاعب بضرورة خضوعه لراحة سلبية تمتد لأربع أشهر، دون خوض التدريبات.

وأكد الطبيب المعالج، أن اللاعب يحتاج للراحة خوفًا من تعرضه لأي مضاعفات مع التحذير في عودته قبل تلك المدة المحددة.

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وخضع الشحات، لجراحة الأربعاء الماضي في الفتاق بعدما تم تأجيلها أكثر من مرة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي أجراها في إحدى مستشفيات القاهرة الكبرى.

وشهد ملعب التتش بالجزيرة، حضور حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى التدريبات بعد خضوعه لجراحة الفتاق.

وفور وصول اللاعب، توجه الجهازان الفني والطبي إليه بالإضافة إلى باقي الفريق، من أجل الاطمئنان على حالته بعد الراحة السلبية التي حصل عليها لمدة أسبوع.

ويعد اللاعب من أهم الأوراق الأساسية التي يعتمد عليها السويسري رينيه فايلر المدير الفني، منذ بداية الموسم الجاري.