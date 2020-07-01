رياضة | تعرف على تفاصيل عقد ساني مع بايرن ميونخ

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على تفاصيل عقد ساني مع بايرن ميونخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن بايرن ميونخ الألماني تمكن من حسم صفقة التعاقد مع الألماني ليروي ساني نجم مانشستر سيتي الإنجليزي وأنه لم يتبقى سوى الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.

وأفادت صحيفة ديلي ميرور البريطانية بأن ليروي ساني سيحصل على راتب إسبوعي يبلغ قدره 385 ألف جنيه إسترليني مع الفريق البافاري.

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وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن مانشستر سيتي كان قد قدم للنجم الألماني عرضًا بلغت قيمته 170 ألف جنيه إسترليني إسبوعياً فقط ولكن لم يوافق ساني على التجديد.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن ساني سينتقل في الساعات المقبلة إلى بايرن ميونخ بعقد لمدة 5 سنوات في حين كلفت الصفقة خزائن بايرن ميونخ حوالي 50 مليون يورو.