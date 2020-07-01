رياضة | الزمالك يقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفي مسؤولي نادى الزمالك التفاوض لضم أحمد حجازي مدافع منتخب مصر وويست بروميتش ألبيون الانجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق. ويسعي باتريس كارتيرون المدير الفنى الفرنسي لنادى الزمالك لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم . ولم يتفاوض مسؤولي الزمالك مع حجازي مطلقًا لضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة ،وأن اللاعب خارج حسابات الأبيض رغم قيمته الفنية . ويذكر أن أحمد حجازي يرفض اللعب فى مصر خلال الفترة المقبلة ويرغب فى الإستمرار في الإحتراف الخارجي خاصة بالدوري الانجليزي.

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