رياضة | أرتيتا يُعلن تشكيل آرسنال لمواجهة نوريتش سيتي في البريميرليج

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أرتيتا يُعلن تشكيل آرسنال لمواجهة نوريتش سيتي في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال عن تشكيلة فريقه الرسمية، والتي سوف تلعب أمام فريق نوريتش سيتي خلال المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الإمارات في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :- حراسة المرمى : مارتينيز. Advertisements خط الدفاع : تيرني - ديفيد لويز - موستافي - بيليرين. خط الوسط : سيبايوس - تشاكا - كولاسيناك - نيلسون. خط الهجوم : أوباميانج - الكسندر لاكازيت. ويحتل فريق أرسنال في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة، فيما يأتي في المركز الأخير برصيد 21 نقطة فقط.

Advertisements