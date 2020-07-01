رياضة | تقارير.. نجم الزمالك الهارب يوقع للترجي التونسي 3 مواسم

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تقارير.. نجم الزمالك الهارب يوقع للترجي التونسي 3 مواسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية تونسية عن انضمام نجم الزمالك السابق، إلي نادي الترجي التونسي بشكل رسمي خلال فترة الإنتقالات الحالية، لتدعيم صفوف فريق أبناء باب سويقة في الموسم الجديد.

وذكر موقع "foot 24" التونسي أن نادي الترجي نجح في التعاقد مع اللاعب حمدي النقاز الظهير الأيمن السابق لفريق الزمالك بشكل رسمي، بعد انتهاء تعاقده مع نادي سودوفا الليتواني، وذلك لتدعيم صفوف بطل تونس في الموسم المقبل.

وأكد الموقع التونسي أن"النقاز" وقع على عقد مع النادي الترجي يمتد حتي يونيو 2023.

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وأشار الموقع وفقًا لمصادر موثوقة أن الترجي حصل على خدمات حمدي النقاز لمدة 3 مواسم قادمة، مقابل مبلغ مالي ضخم.

وكشف الموقع التونسي أن نجم الزمالك السابق خاض أمس الثلاثاء اختبارا طبيا مع نادي الترجي التونسي تمهيدا لتوقيعه العقد في انتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة.

الجدير بالذكر أن حمدي النقاز بدأ مشواره الكروي مع نادي النجم الساحلي التونسي، وانتقل لصفوف الزمالك عام 2018، قبل أن يفسخ عقده مع الفريق الأبيض بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية، وانتقل لنادي سودوفا الليتواني العام الحالي بعقد مدته 6 أشهر، قبل الإعلان عن انضمامه للترجي.