رياضة | الزمالك يستقبل أعضاءه بعد غياب طويل

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يستقبل أعضاءه بعد غياب طويل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتح نادي الزمالك أبوابه لاستقبال أعضاء النادي وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بفتح الأندية بداية من أول يوليو. وقام المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي بتكليف شريف حسين القائم بأعمال المدير التنفيذي للنادي بمتابعة كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وإجراءات استقبال الأعضاء. وقام النادي بتوفير بوابات تعقيم وأجهزة قياس الحرارة كما تم التأكيد على إجراءات التباعد الاجتماعي بين الأعضاء داخل النادي. ومن جانبهم أشاد أعضاء النادي بالإجراءات الاحترازية واستعدادات النادي لاستقبالهم موجهين الشكر لمجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور.

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