رياضة | الاتحاد الجزائري يدعم الأندية لمواجهة سلبيات فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الاتحاد الجزائري يدعم الأندية لمواجهة سلبيات فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن اتحاد الكرة الجزائري أنه سيقدم مساهمات مالية للأندية لمساعدتها على تنفيذ البروتوكول الصحي الذي وافقت عليه وزارة الصحة والذي يسبق العودة للمنافسة.

وأوضح الاتحاد في بيان مساء الثلاثاء أن هذه المساهمات ستقدم من المساعدات التي قدمها الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، والاتحاد الأفريقي (كاف) في إطار مواجهة جائحة كورونا.

كما أكد أنه متمسك بقرار استكمال موسم 2019-2020 بعد الحصول على الضوء الأخضر من السلطات الحكومية والهيئات الصحية باستئناف النشاط الرياضي.

يذكر أن النشاط الرياضي في الجزائر معلق منذ منتصف مارس الماضي، على خلفية تفشي كورونا.