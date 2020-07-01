الامارات | لاعبو النصر يخضعون لفحوص طبية قبل استئناف الدوري السعودي

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو النصر يخضعون لفحوص طبية قبل استئناف الدوري السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خضع لاعبو فريق النصر السعودي لكرة القدم لعدد من الفحوصات الطبية اليوم الأربعاء للاطمئنان عليهم في ظل الاستعدادات القوية لعودة مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين).

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) صورا لعدد من اللاعبين أثناء خضوعهم للفحوصات الطبية وعلى رأسهم النجم النيجيري أحمد موسى.

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يذكر أن نادي النصر بدأ استناف تدريباته تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا استعدادا لمعاودة بطولة الدوري فعالياتها في الرابع من أغسطس المقبل، بعدما توقفت منذ مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن النصر يحتل المركز الثاني في ترتيب بطولة الدوري برصيد 45 نقطة، بفارق ست نقاط خلف الهلال (المتصدر)، قبل ثماني مراحل على نهاية المسابقة.

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